Минск, , 13:15 — REGNUM «Строительство первой АЭС в Белоруссии фактически стало заложником политических амбиций белорусского руководства. Это крупнейший проект в российско-белорусских экономических отношениях, он, безусловно, привлекает к себе внимание. Поэтому неудивительно, что глава белорусского государства выбрал именно его для шантажа российского руководства. «Росатом» здесь попал под «горячую руку», — заявил в комментарии РИА Новости эксперт Института международных отношений МГИМО МИД России Леонид Гусев.

Он отметил, что в последние несколько месяцев строительство БелАЭС в Гродненской области «всячески тормозится именно белорусской стороной, которая, судя по всему, просто не готова принимать этот объект».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Светлогорске белорусский лидер заявил, что «Росатом» сорвал сроки ввода в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС, строящейся в Гродненской области на кредит правительства РФ. При этом Александр Лукашенко, рассказывая подробности состоявшегося 7 февраля диалога с Владимиром Путиным, сказал: «Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту».

Старший специалист консалтинговый компании «Бридженс» Алексей Тимченко констатировал: «Росатом» фактически попал в заложники политической повестки. Ситуация для госкорпорации еще отягчается и тем фактом, что с экономической точки зрения Белоруссия не заинтересована в быстром вводе в эксплуатацию новых энергетических мощностей. Производство электроэнергии в стране сейчас профицитное, и спрос на новые мощности ограничен отсутствием роста энергопотребления».

Тимченко считает, что трудности «Росатома» вызваны ужесточением и избыточностью требований со стороны белорусских регулирующих и административных органов. Эксперт указал также, что Лукашенко увязал реализацию проекта с требованием пересмотра условий государственного кредита России на строительство БелАЭС.