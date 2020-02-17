Дейтона Бич , , 13:22 — REGNUM В американском сегменте интернета разгорелся спор вокруг визита президента США на гонку NASCAR. Открывая гонку в городе Дейтона-Бич, Дональд Трамп прокатился по гоночной трассе на своём лимузине по прозвищу «Зверь». В ответ из стана его противников раздались голоса протеста, высмеянные, в свою очередь, сторонниками Трампа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Около 54 отметок «нравится» (на момент публикации новости) получил твит основателя студенческой организации Turning Point USA Чарли Кирка:

Чарли Кирк «Левые возмущены, что деньги налогоплательщиков пошли на круг Трампа на гонке в Дейтоне. Да неужели? И это возмущается партия, которая потеряла 40 млн долларов на «русский сговор» и охоту на ведьм, длившуюся два года?».

Пользователи полагают, что возмутившиеся проездом Трампа демократы теряют контроль над всем, что делает президент, и это их злит. Противникам президента советуют успокоиться его сторонники, готовые, по их заверениям, оплатить Трампу столько кругов, сколько он захочет. Оппонентам президента также указали, что зрители гонки принялись скандировать «еще четыре года!».