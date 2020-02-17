Кишинёв, , 13:07 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон призвал Евросоюз выстраивать тесные экономические и политические связи с Россией. Как заявил Додон в интервью Euronews, без тесных связей с Россией «Европа никогда не сможет быть сильной».

«Я считаю, что Россия поможет ЕС, Европе стать сильнее. Будем честными, Европа не сможет быть сильной без России», — сказал Додон.

Он добавил, что «верит в большую Европу от Лиссабона до Владивостока — единственное решение, которое поможет Европе справляться с растущими вызовами».

Додон рассказал, что сам он выстраивает «сбалансированную внешнюю политику Молдавии», с одной стороны, внедряя Соглашение об ассоциации с ЕС, с другой — восстанавливая стратегические отношения с Россией.