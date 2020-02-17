Кампала, , 13:13 — REGNUM Представители Уганды и Кении предупредили, что страны Восточной Африки должны подготовиться ко второй волне вторжения пустынной саранчи в ближайшие один-два месяца. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По словам экспертов, рои саранчи, которые в настоящее время распространились на семь восточноафриканских стран, отложили вдоль своих миграционных путей личинки, которые, как ожидается, вылупятся в период с марта по апрель.

«Через три-шесть недель саранча вылупится. У нас есть план, и мы мобилизовали ресурсы на период до июня этого года», — сказал в интервью изданию The EastAfrican секретарь кабинета сельского хозяйства Кении Питер Мунья.

Обращаясь к донорам и представителям пострадавших от нашествия саранчи стран в Нью-Йорке, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Донгью сказал, что саранча распространилась на северные районы Уганды и Танзании, и призвал к более активным и быстрым действиям по предотвращению гуманитарного кризиса в регионе.

Метеорологический департамент Руанды прогнозирует, что пустынная саранча может проникнуть в Восточную провинцию страны в течение двух недель, и правительство назначило целевую группу из министерства сельского хозяйства и борьбы со стихийными бедствиями для борьбы с надвигающимся вторжением.

По данным ФАО, нашествие саранчи затронуло Кению, Уганду, Танзанию, Эфиопию, Сомали, Эфиопию и Эритрею.

Мунья сказал, что правительство Кении уже закупило 600 дополнительных опрыскивателей, чтобы начать борьбу с саранчой в стадии зародышей. Правительство Уганды выделило 4,5 миллионов долларов США в качестве резервного фонда для борьбы с саранчой. Министерство сельского хозяйства Кении выделило 2,3 миллионов долларов США на воздушные и наземные операции по контролю саранчи, а лидеры ФАО обратилась с призывом к донорам выделить еще 76 миллионов долларов США.

Аналитики консалтинговой фирмы StratLink, говорят, что вторжение представляет собой беспрецедентную угрозу.

«Мы считаем, что непосредственные риски для продовольственной безопасности и сельскохозяйственного производства остаются ограниченными, поскольку большинство коммерческих фермеров уже собрали урожай. Однако если рои вторгнутся в ключевые регионы выращивания продовольствия, мы опасаемся, что это может повлиять на новый сезон посадки», — заявили в фирме.