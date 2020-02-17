Москва, , 13:01 — REGNUM Российских военных в Ливии нет, президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий никаких приказов на этот счет не отдавал. Об этом 17 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. Страна фактически расколота на несколько анклавов, причиной тому стало убийство лидера страны Муаммара Каддафи, произошедшее после вторжения вооруженных сил НАТО в страну.

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