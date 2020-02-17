Тбилиси, , 13:17 — REGNUM Обсудить кандидатуру Ираклия Шотадзе на должность генерального прокурора Грузии призвал 17 февраля председатель юридического комитета грузинского парламента Анри Оханашвили. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, Оханашвили отметил, что Шотадзе придет в парламент, чтобы ответить на вопросы депутатов, и представители оппозиции могут также вернуться и принять участие в дискуссии. Парламентарий добавил, что члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) раздражены тем, что Шотадзе нашел в себе достаточно смелости, чтобы действовать в рамках закона.

Кроме того, Оханашвили подчеркнул, что правящая партия «Грузинская мечта», скорее всего, поддержит возвращение Шотадзе в Генпрокуратуру, так как в его бытность генеральным прокурором были раскрыты громкие дела.

Как сообщало ИА REGNUM, Шотадзе ранее уже занимал должность генпрокурора Грузии. Он ушел с поста под давлением протестов в мае 2018 года. Шотадзе известен тем, когда он возглавлял генеральную прокуратуру, был вынесен обвинительный приговор экс-президенту Михаилу Саакашвили, который является основателем партии ЕНД. Члены этой партии бойкотируют заседания парламента.

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