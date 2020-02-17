Иерусалим, , 13:01 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о старте коммерческих перелетов в Судан, об этом 17 февраля сообщает Al Jazeera.

«Сейчас мы обсуждаем быструю нормализацию отношений. Первый израильский самолет пролетел вчера в воздушном пространстве Судана», — цитирует слова Нетаньяху издание.

Тем не менее власти Судана, несмотря на некоторое потепление в отношениях между странами, не подтвердили факт нормализации отношений.

Напомним, отношения между Тель-Авивом и Хартумом несколько улучшились после того, как в стране был совершен государственный переворот и арестован президент Омар аль-Башир.

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