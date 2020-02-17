Москва, , 12:51 — REGNUM Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это мнение члена Конституционного суда, — приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля. — Существует такая практика публикаций такого мнения».

При этом Песков подчеркнул, что в Кремле исходят из того, что Россия «и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», поэтому в администрации российского лидера мнение судьи оставили без комментариев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее судья Конституционного суда Константин Арановский заявил, что Российская Федерация должна отказаться от статуса правопреемницы СССР, но при этом возместить якобы причинённый советским «режимом» вред «по милосердию». Судья полагает, что СССР был «незаконно созданным государством», на территории которого осуществлялись «репрессивно-террористические деяния».

Обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин назвал заявление о том, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него, «чистой политической провокацией».