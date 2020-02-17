Минск, , 12:51 — REGNUM Александр Лукашенко 17 февраля провёл совещание с силовиками. При этом он высказался по вопросам обороны и экономики.

«Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Сообщается, что при этом Лукашенко подчеркнул: между Белоруссией и Россией официально закреплена договоренность на поставку 24 млн т нефти. Он отметил: «Вот и все».

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Лукашенко констатировал рост потоков незаконной миграции, объёмов контрабанды наркотиков и других средств преступной деятельности, увеличивается военная активность «по ту сторону границы». Он указал на необходимость привлекать помощь Евросоюза и «предметно использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Белоруссией по противодействию общим угрозам». Накануне техническая помощь белорусским пограничникам поступила от США.

Напомним, 14 февраля в Светлогорске (Гомельская область) Лукашенко заявил, что Минск не шантажировал Москву отбором нефти из магистрального трубопровода «Дружба», обеспечивающего поставки российской нефти покупателям из Евросоюза. При этом он сказал: «Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение заключено на 24 млн тонн, в январе РФ поставила всего 500 тыс. тонн — 1,5 млн тонн недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы. Через страну на Запад и для Белоруссии прокачивается 70 млн тонн нефти. И они [РФ] не имеют никаких проблем, мы добросовестно, честно качаем эту нефть».

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