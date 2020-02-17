Москва, , 12:50 — REGNUM Детали разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского отказался раскрывать пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 февраля на брифинге.

Песков также не пояснил, что ответил украинский лидер на вопрос Путина о невыполнении Минских соглашений. «Мы не вправе придавать огласке детали телефонных разговоров», — сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, 14 февраля Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили договоренности, достигнутые на встрече в «нормандском формате» в декабре 2019 года, а также подготовку к следующему саммиту.

В пресс-службе Кремля сообщалось, что Путин прямо поставил вопрос о намерении Киева реально выполнять Минские соглашения.

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