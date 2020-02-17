Москва, , 12:56 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко иногда даёт волю эмоциям, однако энергетический диалог Москвы с Минском будет продолжен. Об этом заявил 17 февраля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков не стал комментировать угрозы Лукашенко о том, что Белоруссия начнёт забирать нефть из транзитной трубы, если Россия в феврале не обеспечит нужные поставки. Он заверил, что диалог с белорусской стороной будет продолжен, ожидаются контакты белорусских коллег с российскими компаниями — поставщиками нефти.

«Там иногда, действительно, эмоции берут верх», — отметил представитель Кремля.

Однако в ходе переговоров в Сочи главы государств достигли определенного понимания, из этого Россия будет исходить, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Лукашенко посетовал на «шквал критики» со стороны России, связанный с разногласиями по поставкам нефти.

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