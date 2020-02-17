Белград, , 12:49 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня, 17 февраля, совершит официальный визит в Сербию по приглашению своего сербского коллеги Александра Вулина, сообщает агентство «Танюг».

В Белграде запланирована торжественная встреча министра обороны России, а в университете обороны Сербии ему вручат почетную докторскую степень.

Во время своего визита в Сербию он заложит капсулу в мемориальную доску «Вечный огонь» на кладбище освободителей Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

После встречи Шойгу и Вулин вместе посетят выставку «Оборона-78» в Белградском городском музее.