Москва, , 12:45 — REGNUM Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на эмоциональные реплики президента республики Александр Лукашенко. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Диалог будет продолжаться, тем более, что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями-поставщиками нефти», — сказал представитель Кремля.

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По его словам, у Лукашенко иногда «действительно эмоции берут верх». Однако, будучи в Сочи, лидеры двух стран достигли определенного понимания, «вот из этого мы и будем исходить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.

По его словам, вызовов и угроз пограничной безопасности якобы меньше не становится. Он подчеркнул, что Минск никогда никому не угрожал и не собирается, ни в экономике, ни в военной сфере.

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