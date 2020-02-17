Варшава, , 12:41 — REGNUM Правящая в Польше партия «Право и Справедливость» (ПиС) официально утвердила кандидатуру действующего президента Анджея Дуды в качестве своего кандидата на президентских выборах. Об этом на конвенции партии, прошедшей в Варшаве, заявил председатель ПиС Ярослав Качиньский.

«Это очевидно, что в этот раз нам не нужно никого искать, что в этот раз у нас есть кандидат, можно сказать, мечты», — приводит слова политика «Польское радио».

Свою полную поддержку кандидатуры Дуды выразил также присутствовавший на конвенции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Политический совет партии ПиС проголосовал за выдвижение кандидатуры действующего президента единогласно. Как сообщается, состав предвыборного штаба будет объявлен позже.

«Польше нужен настоящий президент. Польше нужен президент, руководителем которого являются польки и поляки, а не президент, руководителем которого является Ярослав Качиньский», — прокомментировал произошедшее Бартош Арлукович, глава предвыборного штаба кандидата в президенты Польши от оппозиционной «Гражданской коалиции», заместителя спикера Сената Польши Малгожаты Кидавы-Блоньской.

Кандидат от проевропейской либеральной оппозиции Малгожата Кидава-Блоньска идёт на выборы под лозунгом «Настоящий президент — надежное будущее». Тем самым оппозиция хочет сказать, что Дуда — «ненастоящий» президент, находящийся под тотальным влиянием Ярослава Качиньского.

Президентские выборы в Польше пройдут 10 мая. В случае, если понадобится второй тур, он пройдёт 24 мая. Согласно социологическим опросам, действующий президент Анджей Дуда имеет все шансы на переизбрание.