Москва, , 12:42 — REGNUM Положительную оценку дал фильму журналиста и блогера Юрия Дудя о ВИЧ в России пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом он заявил 17 февраля журналистам.

Песков отметил важность того, что с фильмом Дудя ознакомились в Минздраве, он назвал это главным обстоятельством.

«Я смотрел, хороший фильм», — сказал представитель Кремля.

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