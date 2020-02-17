Москва, , 12:38 — REGNUM В Госдуме не располагают информацией о том, что руководство МВД и Росгвардии наказало своих сотрудников за превышение полномочий в отношении участников митингов в Москве летом 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Мы не располагаем информацией о том, что руководство МВД и Росгвардии подвергло наказанию либо уволило за превышение полномочий своих сотрудников, участвовавших в обеспечении общественного порядка во время незаконных массовых акций в Москве летом прошлого года», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он заверил, что находится в постоянном контакте с руководством МВД и Росгвардии.

«По имеющимся у меня данным, — а я нахожусь в постоянном контакте с руководством МВД и Росгвардии, — подобные сообщения по крайней мере не точны», — заявил парламентарий.

В то же время, по его мнению, «действия сотрудников правоохранительных органов были грамотными, соответствовали сложившейся ситуации и отвечали требованиям российского законодательства».

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил ТАСС, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.