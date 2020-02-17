Пенза, , 12:37 — REGNUM Губернатор Пензенской области призывает администрацию региона к общению с жителями через соцсети. В режиме видеоконференции глава региона Иван Белозерцев сообщил руководителям местных администраций о необходимости проведения прямых линий в социальных сетях, сообщает губернаторская пресс-служба 17 февраля.

Губернатор поручил главам городских округов и муниципальных образований провести прямые линии в социальных сетях в марте текущего года. Сам он неделю неделю провел такую линию посредством одной из соцсетей, где ему поступило более 300 обращений, большинство из которых — вопросы местного значения.

«Возьмите за практику общаться с населением, в первую очередь, лично, встречаясь с жителями в населённых пунктах — этого никто не отменял, это очень важно», — нацелил глава субъекта.

«Но прямые линии в социальных сетях — это мгновенно поступающая информация по проблемным вопросам. Этой работой тоже нужно заниматься. И она должна быть регулярной», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иван Белозерцев пригрозил, что недобросовестное исполнение обязанностей главами районов, в частности ненадлежащее содержание муниципальных территорий, может стать основанием для освобождения от занимаемой должности.

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