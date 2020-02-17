Киев, 17 февраля 2020, 12:45 — REGNUM Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США не нужен ни ему, ни Украине, заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст 17 февраля в эфире радио «Новое время».
Он отметил, что визит, безусловно, возможен.
Он добавил, что последствия визита Зеленского в США могут быть непредсказуемыми.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что готовится «исторический» визит президента Украины в США, но не назвал никаких конкретных дат.
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