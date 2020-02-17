Оренбург, , 12:37 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер оговорился на церемонии открытия Года памяти и славы в регионе, пожелав, чтобы каждую семью затронула война.

Сейчас СМИ тиражируют новость о чудовищном пожелании, в то время как человек оговорился в состоянии волнения перед большой аудиторией, отметили в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Напомним, ранее скандал разразился вокруг видеоролика, размещённого в Instagram Дениса Паслера. В видео, посвященном Оренбуржью в годы Великой Отечественной войны, были допущены грубые ошибки. Вскоре ролик был удален, а в пресс-службе правительства объяснили его появление в интернете технической ошибкой и указали, что это была черновая версия.

Между тем черновую версию показали и 9 февраля, когда губернатор Денис Паслер официально открыл Год памяти и славы в Оренбургской области на площадке СКК «Оренбуржье».

Информресурсы забурлили, обвиняя авторов ролика в непрофессионализме и неэффективной трате бюджетных денег.

Оказалось, что на изготовление видеоролика не потрачено ни копейки из бюджета области. Ролик готовился несколько месяцев, делались запросы в архив. Финальная версия прошла все согласования, и ее отправили в СКК «Оренбуржье», где проходило мероприятие. Однако объем оказался слишком большим, а скорость интернета не такой мощной, как хотелось бы. «Оперативно приняли решение о том, что наш сотрудник сделает необходимые манипуляции, скачает ролик на жесткий диск и привезет в СКК», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в министерстве региональной и информационной политики региона.

Второпях сотрудник скачал не тот файл. «Произошла чудовищная ошибка!» — отметили в министерстве и обратили внимание на то, что проколы в ролике в день его демонстрации в СКК «Оренбуржье» зрители, в том числе представители СМИ, не заметили. Резонанс возник, когда ролик появился в Instagram. Губернатору дали ссылку на ролик, не подозревая, что это черновая версия. Ошибочное видео удалено, в сети размещена финальная правильная версия.

«В рамках подготовки ролика проделана огромная работа! Неужели никто не ошибался?!» — недоумевают в министерстве региональной и информационной политики по поводу возникшего резонанса.

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