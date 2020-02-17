Москва, , 12:33 — REGNUM Всероссийское учредительное собрание лишилось кворума, и его деятельность перестала быть законной. Об этом 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя слова судьи Конституционного суда Константина Арановского, который к числу «злодеяний» Советской власти отнёс свержение «законной власти Учредительного собрания».

«Что касается формальной стороны дела, то Учредительное собрание не было разогнано механически, — сказал Вассерман. — Оно лишилось кворума, так как часть депутатов, причём не только депутаты от большевиков, покинула его. И соответственно его деятельность перестала быть законной. Я уж не говорю о том, что Учредительное собрание отказалось признать то, что законным уже признал сам народ. Так что даже с чисто формальной точки зрения заявления Арановского весьма сомнительны».

Напомним, как сообщалось ранее, Арановский заявил о безмерной вине государства «победившего, а затем павшего социализма».