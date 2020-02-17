Москва, 17 февраля 2020, 12:33 — REGNUM Всероссийское учредительное собрание лишилось кворума, и его деятельность перестала быть законной. Об этом 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя слова судьи Конституционного суда Константина Арановского, который к числу «злодеяний» Советской власти отнёс свержение «законной власти Учредительного собрания».
Напомним, как сообщалось ранее, Арановский заявил о безмерной вине государства «победившего, а затем павшего социализма».