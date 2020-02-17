Триполи, , 13:02 — REGNUM Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заблокировали в стране нефтяные терминалы, что обернулось катастрофической ситуацией. Об этом заявил глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж газете The Times.

Саррадж отметил, что международное сообщество, призывая к стабильности в Ливии, не отреагировало чётким образом на блокаду нефтяных терминалов. А нефть для ливийцев является основным источником средств к существованию.

«Теперь центральному банку придется готовить бюджет, опираясь только на имеющие финансовые резервы», — посетовал политик.

Страна переживает финансовый кризис, потеряны $1,4 млрд из-за снижения нефтедобычи. По данным Национальной нефтяной корпорации, текущий объём добычи нефти в Ливии — 163, 6 тыс. баррелей в сутки против 1,2 млн баррелей до блокады.

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