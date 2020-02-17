Сараево, , 12:29 — REGNUM Решение Конституционного суда Боснии и Герцеговины, согласно которому сельскохозяйственные земли принадлежат не территориальным автономиям (энтитетам), а исключительно государству БиГ, пересекает любые «красные линии», и Республика Сербская задействует все институциональные механизмы, чтобы защитить свои права. Об этом 15 февраля заявил в Белграде член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

При этом, подчеркнул Додик, Республика Сербская не предпримет никаких дестабилизирующих действий.

«Народ решит. Мы потребуем, чтобы на референдуме, несмотря на то, что нам неоднократно отказывали в праве на голосование, народ принял решение по поводу статуса Республики Сербской», — процитировал слова Додика телеканал РТС.

Напомним, что ранее Конституционный суд БиГ объявил антиконституционным Закон о сельскохозяйственных землях Республики Сербской, так как по мнению суда, все сельскохозяйственные земли в государственной собственности принадлежат не энтитетам (Республике Сербской или Федерации БиГ), а государству Босния и Герцеговина. По словам Додика, по Дейтонскому соглашению Республике Сербской принадлежит 49%, Федерации БиГ — 51% территории. В то же время государству БиГ не принадлежит ничего, кроме государственной границы.

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