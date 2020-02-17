Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Флаг правящей партии «Грузинская мечта» растоптали активисты движение «Посмей» 17 февраля возле здания Тбилисского городского суда. Об этом сообщает агентство Report.

На выложенном журналистами видео с места событий видно, что флаг партии постелили перед входом в здание суда, и по нему начинают проходить внутрь.

По данным журналистов, собравшиеся пришли на слушание, где рассматривается дело пятерых активистов движения «Посмей». А один из лидеров «Лейбористской партии» Георгий Гугава заявил, что таким образом был выражен протест против того, что правящая партия якобы «растоптала народные мечты» на справедливые выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии уверены, что существующая схема голосования на парламентских выборах позволяет правящей партии получить дополнительные места в парламенте, а потому требуют ее реформы.