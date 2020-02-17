Тирасполь, , 12:28 — REGNUM «Приднестровье — не только территория независимости. Приднестровье — территория исторической правды. Правды о подвиге советского солдата в Великой Отечественной войне», — заявил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, выступая на заседании коллегии МИД ПМР, передает ИА REGNUM.

Вадим Красносельский Gos-pmr.ru

Глава государства отметил, что в Приднестровье, в отличие от соседних Молдавии и Украины, сохраняют памятники и берегут историю. «У нас шествие Бессмертного полка — более 100 тыс человек. Нет такого нигде в близлежащих государствах, да и не будет», — сказал он.

Он обратился к российским дипломатам (в зале присутствовал посол России в Молдавии Олег Васнецов) и к российским СМИ с призывом рассказывать и показывать, что происходит в Приднестровье. «Я этого не вижу нигде. Видимо, кто-то кого-то хочет не обидеть — [президента Молдавии] Додона Игоря Николаевича, социалистов [Молдавии]. Но это правда, и мы сами не должны ее замалчивать в угоду кому-то. Есть такие вещи, которыми спекулировать нельзя», — подвел итог Красносельский.