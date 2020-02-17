Москва, , 12:17 — REGNUM

Заявление о том, что современное российское государство было создано не как продолжатель Советского Союза, а «вместо и против» него, является политической провокацией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 17 февраля, комментируя высказывания судьи Конституционного суда Константина Арановского.

Как сообщалось ранее, Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

«С чем мы в данном случае имеем дело? Мы имеем дело с политическим заявлением служителя правосудия, причём не рядового судьи, а члена Конституционного суда, то есть с нарушением профессиональных правил, профессиональной этики. Проблема, однако, не только в этом, а в том, что данное заявление свидетельствует о низком общеобразовательном уровне судьи Арановского, отсутствии у него исторических знаний, неспособности к непредвзятым суждениям перед лицом личных пристрастий и антипатий.

Гражданин Арановский, например, называет Советский Союз «незаконно созданным государством». Может быть, он укажет нам судебное решение, провозгласившее это?

Более того, судья нашего Конституционного суда не удосуживается перед своим заявлением взглянуть на окружающий мир и вспомнить, что революции за последние века происходили во многих странах: Великобритании, Франции, Мексике, Китае, других. Все они сопровождались репрессиями. Эти страны сегодня тоже «незаконно созданные государства»?

Стоило бы судье взглянуть и на русскую историю. Может быть, он считает, что самоводворение на российский трон Екатерины II, произошедшее в результате свержения и убийства законного правителя, — это дело законное? Или законным было убийство Павла I?

Современная Россия, считает данный малосведущий гражданин, «не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти». А правопреемником «репрессивно-террористических деяний» царского режима она может считаться? Чем, как не насилием над миллионами своих подданных, Пётр I провёл свои реформы, построил новую по тем временам Россию, основал Санкт-Петербург? А многовековое крепостное право? Мы к этим «тоталитарным преступлениям» тоже непричастны? Кто тогда должен отвечать за ту «вину», за злодеяния царизма?

Гражданин Арановский, однако, считает, что нам необходимо реконструировать именно ту государственность. Неудивительно, что его поддержали те, кто поддерживал репрессии против законного парламента России и его защитников в 1993 году.

Что же касается слов Арановского, что современное российское государство было создано не как продолжатель Советского Союза, а «вместо и против» него, то это чистая политическая провокация. Арановский хочет окончательно поссорить с сегодняшним государством десятки миллионов граждан России, которые с уважением относятся к нашей истории, к достижениям СССР, к данному нам в советскую эпоху примеру единения народа и власти, обеспечившему, в том числе, и Победу 1945 года.

Кстати говоря, она тоже только результат «многолетнего злодеяния»?» — отметил Михаил Демурин.