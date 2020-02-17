Брюссель, , 12:11 — REGNUM Североатлантический альянс откажет Турции в случае военной операции Анкары в сирийской провинции Идлиб. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в миссии одной из стран НАТО в Брюсселе.

По словам источника, страны НАТО не поддержат активацию Пятой статьи из-за гибели турецких военнослужащих в Идлибе в начале февраля.

«НАТО не рассматривает возможности предоставления военной помощи Турции в случае операции в этом регионе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, активное противостояние поддерживаемой Турцией оппозиции и вооруженных сил Сирии возобновилось в районе городов Саракиб и Нейраб в провинции Идлиб.

В рядах противников законной сирийской власти воюют также представители таких радикальных исламистских группировок, как «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других.

Читайте также: Турция и Сирия: обострение в Идлибе — все новости