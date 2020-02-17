Минск, , 12:15 — REGNUM Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 17 февраля при утверждении решения на охрану государственной границы.

Глава Белоруссии констатировал, что вызовов и угроз пограничной безопасности меньше не становится. Он подчеркнул, что Минск никогда никому не угрожал и не собирается, ни в экономике, ни в военной сфере.

«Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он пояснил, что с точки зрения РФ Минск то ли угрожает прекратить поставки нефти на Запад, то ли угрожает «брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ». Россия и Белоруссия официально договорились о поставке 24 млн тонн нефти, и всё, добавил политик.

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