Тбилиси, , 12:10 — REGNUM Акцию протеста против назначения на должность генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе проведет оппозиция 18 февраля у здания парламента. Об этом рассказал 17 февраля председатель партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе в эфире телеканала «Палитраньюс».

"У нас завтра будет мирный протест на территории, прилегающей к парламенту, который начнется в 10 часов утра (9:00 мск), — сказал Вашадзе. — Мы пообещали, что ни один из таких важных вопросов не будет проведен [правящей партией] «Грузинской мечтой» мирно и невозмутимо».

Председатель «Новой Грузии» также заявил, что Шотадзе якобы лично предан лидерам «Грузинской мечты», в том числе крупному бизнесмену Бидзине Иванишвили.

Как сообщало ИА REGNUM, Шотадзе ранее занимал должность генпрокурора, но ушел в отставку в мае 2018 под давлением общественности. Когда пост генерального прокурора стал вакантным в конце 2019 года, экс-генпрокурор принял участие в конкурсе на эту должность и был выбран Прокурорским советом. Теперь его кандидатуру должны рассмотреть в парламенте.

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