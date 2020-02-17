Тирана, , 12:43 — REGNUM Утром 17 февраля премьер-министр Албании Эди Рама поздравил Косово и его граждан с двенадцатой годовщиной провозглашения независимости на своей странице в социальной сети Facebook.

«Поздравляю всех албанцев, где бы они ни были, с благословенным Днем независимости Косово, да будет память о тех, кто отдали жизни для этого дня, вечной», — заявил Рама.

Ещё днем ранее в албанской столице Тиране на одной из главных улиц города был вывешен огромный флаг Косово. Независимость Косово была провозглашена 17 февраля 2008 года.

Ещё в 1995 Контактная группа по Косово приняла «Руководящие принципы по определению статуса Косово», в соответствии с которыми не допускается раздел территории Косово или его присоединение к той или иной стране.

В 2001 МООНК (Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово) приняла Конституционные рамки временного самоуправления Косово, которые по сути предполагали создание институтов самоуправления на территории Косово и выделение его из юрисдикции Белграда.

При этом на территории населенной сербами Косовской Митровицы стали создаваться параллельные институты власти, по сути подконтрольные Белграду.

В 2007 году Россия наложила вето на план Ахтисааари, по которому Косово должно было получить независимость под эгидой международного сообщества, поскольку Белград готов предоставить Приштине все, кроме независимости. Чтобы разрешить это противоречие под эгидой тройки Контактной группы (РФ, США и ЕС) прошли переговоры Сербии и Косово, оставшиеся безрезультатными — Приштина по-прежнему не была готова согласиться на меньшее, чем независимость. В этих условиях Бельгийский посол выступил от лица НАТО и ЕС с заявлением о том, что поскольку ООН не может решить проблему Косово, её решение готовы взять на себя ЕС и НАТО. Это дало Косово карт-бланш на провозглашение независимости.

17 февраля 2008 г, в день проведения президентских выборов в Сербии, Косово провозгласило свою независимость. Сербия сразу же потребовала от главы МООНК аннулировать это решение как несоответствующее резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, однако международный суд признал его не противоречащим международному праву.

К 2014 независимость Косово признали 108 государств, то есть больше половины стран-членов ООН. Однако в настоящее время их число сократилось до 96, поскольку Сербия последовательно проводит кампанию по отзыву признаний независимости Косово.

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