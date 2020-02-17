Пенза, , 11:50 — REGNUM Губернатор Пензенской области после прямой линии, проведенной 10 февраля в одной из социальной сети, подготовил ряд поручений для руководителей местных администраций. На совещании 17 февраля 2020 года Иван Белозерцев пригрозил, что недобросовестное исполнение обязанностей главами районов, в частности ненадлежащее содержание муниципальных территорий, может стать основанием для освобождения от занимаемой должности.

«Обращаю внимание на то, что растёт число жалоб на бездействие местных администраций. Недавний пример — Спасск. Десятки обращений с просьбами повлиять на отдельных руководителей. На что жалуются? В районном центре был гололёд, отсыпка песчано-соляной смесью не проводилась. Пришло поручение от губернатора — посыпали, привели в порядок, люди стали направлять мне благодарственную информацию. А где была администрация Спасского района?» — цитирует пресс-служба губернатора.

Он напомнил, что необходимо создавать комфортные условия проживания в городах и районах — такую задачу поставил президент РФ.

«Обо всех недостатках и недоработках глав муниципальных образований я знаю. Устранять их надо оперативно, не дожидаясь обращений граждан», — подчеркнул он.

Напомним, в этом году в Пензенской области состоятся плановые выборы губернатора.

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