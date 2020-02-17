Нур-Султан, , 11:48 — REGNUM Модернизировать инженерные сети и канализационную систему Нур-Султана поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 февраля на встрече с акимом (мэром) столицы Алтаем Кульгиновым, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мэр представил Токаеву результаты работы по развитию Нур-Султана. Президент одобрил работу акимата (администрации). Он поручил более интенсивно заниматься обустройством столицы.

Глава государства также отметил важность социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, а также лиц с ограниченными возможностями.

Напомним, 8 октября 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проел совещание по вопросам развития Нур-Султана. На заседании глава государства отметил необходимость формирования единой градостроительной политики.