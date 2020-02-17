Москва, , 11:47 — REGNUM Заместитель министра связи России Олег Войтенко освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 17 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что Войтенко сам попросил об увольнении. Он был назначен заместителем главы Минкомсвязи 20 июля 2018 года, а ранее был первым заместителем руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

На посту замминистра связи Войтенко курировал развитие почтовой отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в соответствии с поручением Мишустина возглавит президиум правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса.

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