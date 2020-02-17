Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил о готовности сотрудничать со своим предшественником на президентском посту Михаилом Саакашвили для «укрепления демократии» в стране. Об этом бывший грузинский лидер заявил 16 февраля в эфире телеканала «Мтавари архи».

«Я готов говорить со всеми политическими фигурами, в том числе и с Саакашвили, если у него есть видение укрепления демократии в Грузии», — заявил Маргвелашвили.

Он также отметил, что собирается действовать вместе с объединенной оппозицией и уже начал вести переговоры.

Напомним, о своем возможном возвращении в политику Маргвелашвили заявил 12 февраля. Причиной для такого решения он называет «усиление влияния России», которое якобы происходит в Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, Маргвелашвили сменил Саакашвили в 2012 году при поддержке правящей партии «Грузинская мечта», которую оппозиция теперь постоянно обвиняет в том, что она якобы действует в интересах России.

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