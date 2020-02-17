Москва, , 11:39 — REGNUM Западные страны, применяя на Ближнем Востоке «геополитическую инженерию», довели обстановку в этом регионе до взрывоопасной. Об этом заявил 17 февраля замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на открытии Ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

Ситуация на Ближнем Востоке и в Севере Африки остаётся взрывоопасной, констатировал он. С катастрофическими последствиями геополитической инженерии Запада столкнулись не только ближневосточные страны, но и весь мир, добавил дипломат.

Моргулов пояснил, что под последствиями имеет в виду расползание радикальной идеологии, распространение иностранных террористов и боевиков, увеличение числа беженцев, незаконный оборот оружия и торговлю людьми.

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