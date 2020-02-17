Москва, , 11:38 — REGNUM Список депрессивных регионов России содержит десять субъектов Российской Федерации. Это те, в которых худшие показатели по среднедушевым доходам жителей, безработице, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, а также безработице и инвестициям в основной капитал.

Среди таких субъектов — Адыгея, Алтай, Калмыкия, Алтайский край, Карелия, Чувашия, Тува, Курганская область, Марий Эл и Псковская область. По данным на октябрь 2019 года им на решение острых проблем планировалось выделить на пять лет 100 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьерам поручено разработать и представить программы развития депрессивных регионов. Такое поручение дал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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