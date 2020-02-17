Москва, 17 февраля 2020, 11:40 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») пообещала провести своё публичное следствие по поводу государственного переворота на Украине в 2014 году и развязывании вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом она заявила 17 февраля, сообщает ИА REGNUM.
По словам депутата, всех, кто причастен к госперевороту на Украине и к войне в Донбассе, надо отдавать под трибунал по законам военного времени.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наталья Поклонская в преддверии очередной годовщины майдана обратилась к властям Украины с призывом наказать людей, устроивших государственный переворот в стране.
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