Москва, , 11:40 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») пообещала провести своё публичное следствие по поводу государственного переворота на Украине в 2014 году и развязывании вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом она заявила 17 февраля, сообщает ИА REGNUM.

«Я начну своё следствие — публичное. И призываю всех очевидцев истинного лица майдана не забывать, что у нас осталось незаконченное дело — помогите мне довести его до конца… максимум, на что способно оставшееся порошенковское следствие, — делать скриншоты моих страниц в соцсетях и упаковывать их в материалы уголовного дела. Так вот, коллеги, специально для вашего удобства буду записывать видеоролики о ваших шефах, причастных к госперевороту на Украине. Только, по-честному, пообещайте вкладывать их в материалы дела», — обратилась она к украинским правоохранительным органам.

По словам депутата, всех, кто причастен к госперевороту на Украине и к войне в Донбассе, надо отдавать под трибунал по законам военного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наталья Поклонская в преддверии очередной годовщины майдана обратилась к властям Украины с призывом наказать людей, устроивших государственный переворот в стране.

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