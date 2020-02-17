Подгорица, , 11:37 — REGNUM В богослужениях и протестных шествиях прихожан Сербской православной церкви в Черногории в минувшее воскресенье, 16 февраля, приняли участие 62 780 человек, сообщает национальный вещатель RTCG.

Шествия против принятия закона о свободе вероисповедания прошли в большинстве крупных городов страны.

По городам количество протестующих распределилось так: Подгорица — 21 000 человекДаниловграда — 650Колашин — 550Херцег Нови — 3500Котор — 750Плевля — 7500Жабляк — 850Никшич — 8500Плужине — 310Шавник — 300Беране — 7000Плав — 300Андриевица — 300Биело Поле — 4800Мойковац — 770Бар — 3500Будва — 2200

С момента принятия закона о свободе вероисповедания протестные шествия проходят каждые четверг и воскресенье.

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