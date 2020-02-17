Приштина, , 11:48 — REGNUM 16 февраля министр юстиции в новом правительстве Косово Альбулена Хаджиу выступила с громкими заявлениями перед представителями СМИ.

«Иск против Сербии по военным преступлениям является одним из приоритетов правительства Курти (Альбин Курти, премьер-министр Косово, прим. переводчика). В ходе моего мандата не прокурор будет бояться политиков, а политики будут бояться прокуратуры», — заявила Хаджиу.

Как сообщает албанское новостное агентство KosovaPress, Хаджиу подчеркнула, что участие в борьбе УЧК (освободительной армии Косово) не станет щитом, заграждающим виновных от наказания, особенно для политиков времен косовской войны, «будь то депутат или кто-то ещё».

Хаджиу пообещала провести тщательное расследование убийства соратника по партии, активиста «Движения за самоопределение» Астри Дехари.

Также новый министр юстиции пообещала увеличить число прокуроров Специальной прокуратуры:

«Мы заинтересованы в увеличении штата. Три прокурора расследуют военные преступления, дела о коррупции, отмывание денег, терроризм. <…> Даже если б они расследовали только военные преступления, это очень маленькое число».

Альбулена Хаджиу была назначена на новый пост 3 февраля этого года. Ранее она в качестве депутата от «Самоопределения» состояла в парламентском комитете по расследованию дела о выдаче Турции нескольких членов организации Фетхуллаха Гюлена, в ходе которого были уволены руководители разведывательных структур Косово.

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