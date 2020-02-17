Москва, , 11:35 — REGNUM Народ России высказался вполне отчётливо, приняв Советскую власть и отвергнув власть Временного правительства, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, который назвал СССР «незаконно созданным» государством.

«На мой взгляд, это вполне естественное последствие контрреволюционного переворота, совершённого на рубеже 1991−1992 годов, — сказал Вассерман. — И Арановский вполне отчётливо выражает позицию белогвардейцев и их правопреемников. Но, во-первых, эти самые белогвардейцы в своё время проиграли. И проиграли они потому, что практически весь русский народ, попробовав их власть, отверг её. Во-вторых, когда главные организаторы Февральской революции почти восемь месяцев руководили страной, они добились, что в ноябре того же 1917 года их не поддержал практически никто. А когда они развязали по этому поводу Гражданскую войну, то добились того, что проиграли её с большим треском».

И, как подчеркнул Вассерман, если учесть, что в России по Конституции источником власти является народ, то народ высказался вполне отчётливо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Арановского, «Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает её считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии».

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