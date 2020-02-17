Москва, 17 февраля 2020, 11:35 — REGNUM Народ России высказался вполне отчётливо, приняв Советскую власть и отвергнув власть Временного правительства, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, который назвал СССР «незаконно созданным» государством.
И, как подчеркнул Вассерман, если учесть, что в России по Конституции источником власти является народ, то народ высказался вполне отчётливо.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Арановского, «Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает её считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии».
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