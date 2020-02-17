Исламабад, , 11:44 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о своем стремлении к достижению мира в Афганистане, об этом 17 февраля сообщает Geo TV.

«Я убежден, что народ Афганистана страдал больше, чем любое другое человеческое сообщество, я молюсь о том, чтобы мирные переговоры увенчались успехом», — цитирует слова премьер-министра издание.

Заявление было сделано во время выступления главы пакистанского правительства на конференции, посвященной проблемам афганских беженцев в Пакистане.

Напомним, официальный Исламабад играет активную посредническую роль в переговорах между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Стороны пытаются достичь соглашения о прекращении огня.

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