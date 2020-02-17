Джакарта, , 11:31 — REGNUM Согласно опросу Indo Barometer, министра обороны Индонезии Прабово Субианто назвали самым известным министром страны, сообщает Kompas.

«Я думаю, это разумно, потому что Прабово Субианто дважды становился кандидатом в президенты», — пояснил исполнительный директор Indo Barometer на пресс-конференции в Джакарте.

По данным опроса, 18,4% респондентов назвали Прабово Субианто наиболее известным министром страны. Вторым самым известным министром Индонезии была названа министр финансов Сри Мульяни, которую выбрали 10,6% респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Indo Barometer, 70,1% населения Индонезии удовлетворены работой президента Джоко Видодо.

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