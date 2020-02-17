Киев, , 11:35 — REGNUM Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, заявил 17 февраля начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов», — сказал он.

К охране правопорядка были дополнительно привлечена тысяча полицейских. По словам Крищенко, в правоохранительные органы уже поступило несколько заявок на проведение массовых мероприятий.

Напомним, 18 февраля в Киеве пройдут мероприятия, посвящённые очередной годовщине расстрела людей на улице Институтской во время протестов в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш опубликовали материал, в котором подробно рассказали о фальсификации так называемой «Небесной сотни».