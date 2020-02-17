Киев, 17 февраля 2020, 11:35 — REGNUM Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, заявил 17 февраля начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщило информационное агентство «Укринформ».
К охране правопорядка были дополнительно привлечена тысяча полицейских. По словам Крищенко, в правоохранительные органы уже поступило несколько заявок на проведение массовых мероприятий.
Напомним, 18 февраля в Киеве пройдут мероприятия, посвящённые очередной годовщине расстрела людей на улице Институтской во время протестов в 2014 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш опубликовали материал, в котором подробно рассказали о фальсификации так называемой «Небесной сотни».