Великий Новгород, , 11:29 — REGNUM Новым заместителем губернатора Новгородской области и руководителем его администрации назначен Андрей Данилов. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 февраля, в пресс-центре правительства региона, он приступил к своим обязанностям с 14 февраля.

Должность руководителя администрации губернатора Новгородской области оставалась вакантной после отставки Сергея Сорокина, который возглавлял губернаторскую администрацию с момента её образования в январе 2018 года в ходе реформы органов исполнительной власти региона.

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Как и бывший глава администрации главы региона Сорокин, Андрей Данилов вместе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным ранее работали в «Агентстве стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ).

С 2012 по 2017 годы Данилов возглавлял в АСИ секретариат генерального директора (а гендиректором был Андрей Никитин — прим. ИА REGNUM).

После назначения Никитина врио губернатора Новгородской области в феврале 2017 года Андрей Данилов уже 6 марта был принят на должность советника губернатора, затем выполнял функции заместителя руководителя администрации губернатора Новгородской области — начальника отдела секретариата руководителя администрации. В 2019 году был отмечен медалью «За вклад в развитие земли Новгородской».

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