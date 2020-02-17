Нур-Султан, , 11:24 — REGNUM Запустить социальные ID-карты во всех регионах Казахстана до конца 2020 года поручил новый заместитель премьер-министра республики Ералы Тугжанов 17 февраля на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты населения республики.

Он напомнил, что в настоящее время карты внедряются в пилотном режиме в шести регионах Казахстана. Через ID-карты проходит оплата питания в школах, оплата проезда, получение адресной социальной помощи и бесплатных лекарств.

Тугжанов поручил министерству довести охват электронных проактивных услуг до 70%. По итогам 2019 года охват составил 56%. Заместитель премьер-министра добавил, что учтет мнение всех заинтересованных сторон по пенсионной реформе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Нур-Сутане проходит расширенное заседании коллегии министерства труда и социальной защиты населения Казахстана. На совещании сообщалось о повышении максимального пособия для многодетных семей.

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