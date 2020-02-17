Тбилиси, , 11:29 — REGNUM Акцию протеста у входа в парламент Грузии в Тбилиси начали протестующие утром 17 февраля. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

По данным журналистов, возле парламента собрались протестующие против избрания второй раз генеральным прокурором Грузии Ираклия Шотадзе. В этот день парламентарии должны рассмотреть его кандидатуру на ставшую вакантной должность.

Один из активистов заявил, что у него есть разрешение на вход, и попытался пройти в здание парламента, но его не пустила охрана. Произошла перепалка между активистами и охранниками.

Протестующие возле другого входа в здание повесили кроссовки, которые, по их мнению, являются символом действующей власти.

Как сообщало ИА REGNUM, Шотадзе ранее уже был генпрокурором Грузии. В мае 2018 года он подал в отставку из-за уличных акций протеста, которые проводил Заза Саралидзе, отец убитого в Тбилиси школьника. Протестующие обвиняли Генпрокуратуру в смягчении приговора убийце.

Когда должность генпрокурора освободилась в конце 2019 года, Шотадзе подал заявку на участие в конкурсе. Его кандидатуру выбрал Прокурорский совет.

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