Пекин, , 11:13 — REGNUM Правительство КНР может отложить ежегодную сессию парламента — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом сообщает 17 февраля агентство «Синьхуа».

Кроме того, на более поздний срок могут перенести и сессию Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая — высшего совещательного органа в КНР. ВСНП является высшим законодательным органом в стране.

Вопрос о переносе этих ежегодных сессий включен в повестку заседания постоянного комитета ВСНП, которое проходит в Пекине. Ранее что 3-я сессия ВК НПКСК 13-го созыва была намечена на 3 марта, а 3-я сессия ВСНП 13-го созыва — на 5 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 февраля жертвами коронавируса нового типа в Китае стали 1770 человек.

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