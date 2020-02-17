Джакарта, 17 февраля 2020, 11:01 — REGNUM Исследование Indo Barometer показывает, что 70,1% населения Индонезии удовлетворены работой президента Джоко Видодо, сообщает Kompas.
Издание отмечает, что опрос Indo Barometer был проведен в преддверии 100 дней работы администрации Джоко Видодо и вице-президента Маруф Амина.
Между тем, 49,6% респондентов ответили, что удовлетворены работой вице-президента страны.
Известно, что национальное исследование было проведено в январе 2020 года. В общей сложности 1200 респондентов были отобраны методом многоступенчатой случайной выборки.
Напомним, согласно опросу, проведенному в марте 2015 года, работой президента Индонезии были довольны 57,5% опрошенных, а работой бывшего вице-президента страны Юсуфа Каллы — 53,3%.