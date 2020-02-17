Джакарта, , 11:01 — REGNUM Исследование Indo Barometer показывает, что 70,1% населения Индонезии удовлетворены работой президента Джоко Видодо, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что опрос Indo Barometer был проведен в преддверии 100 дней работы администрации Джоко Видодо и вице-президента Маруф Амина.

Между тем, 49,6% респондентов ответили, что удовлетворены работой вице-президента страны.

Известно, что национальное исследование было проведено в январе 2020 года. В общей сложности 1200 респондентов были отобраны методом многоступенчатой случайной выборки.

Напомним, согласно опросу, проведенному в марте 2015 года, работой президента Индонезии были довольны 57,5% опрошенных, а работой бывшего вице-президента страны Юсуфа Каллы — 53,3%.