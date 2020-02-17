Нур-Султан, , 11:01 — REGNUM Правительство Казахстана освободило Ержана Жилкибаева от должности первого заместителя министра труда и социальной защиты населения республики, сообщили 17 февраля в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

Отмечается, что Жилкибаев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. В правительстве не уточнили, куда именно устроился госслужащий.

Ержан Жилкибаев родился в 1982 году в Южно-Казахстанской области КазССР. В разные годы работал в канцелярии главы правительства Казахстана, министерства экономики и бюджетного планирования, администрации президента и других ведомствах.