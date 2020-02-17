Анкара, , 11:03 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали за прошедшую неделю 1 тыс. 773 нелегальных мигранта. Об этом 17 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, большая часть беженцев была задержана в провинции Эдирне, расположенной на границе с Грецией и Болгарией, именно в эти страны хотят перебраться нелегалы, чтобы затем проникнуть в более развитые страны Евросоюза.

Все задержанные были доставлены в специализированные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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