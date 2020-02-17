Махачкала, , 11:03 — REGNUM Кадровые изменения произошли в исполнительных органах власти Дагестана — у двух министров появились новые заместители. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства республики Артём Здунов.

Так, Заур Римиханов назначен первым заместителем министра природных ресурсов и экологии. Ранее он занимал должность заместителя мэра города Каспийска. Начальник управления рыбного хозяйства минприроды Дагестана Азамат Гусейнбеков переведен на должность заместителя главы ведомства.

Один из победителей дагестанского конкурса по формированию резерва управленческих кадров Мухтар Пашаев назначен заместителем министра юстиции республики. В 2016—2018 годах он работал заместителем начальника правового управления администрации Махачкалы.

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Как сообщало ИА REGNUM, за несколько дней до этого Артём Здунов произвел кадровые перестановки в руководстве шести органов исполнительной власти Дагестана и в штате своих советников. Три человека получили назначения, двое были переведены на новые посты, а четверых премьер республики освободил от должностей.